Game-experience.it - Xbox pianificherà le uscite tenendo conto del lancio di GTA 6, rivela Matt Booty

GTA 6 sarà senza dubbio l’evento videoludico più importante del 2025, un gioco capace di catalizzare l’attenzione del pubblico e di influenzare le strategie dell’intero settore. Proprio in tal senso, a capo degliGame Studios, ha confermato che Microsoft terrà contro deldel nuovo ed attesissimo titoli di Rockstar Games per pianificare l’uscita dei suoi titoli.“Ovviamente, pianificheremoin considerazione Grand Theft Auto 6“, ha dichiarato(grazie a Tech4Gamers), sottolineando che la serie Grand Theft Auto non ha concorrenti reali, specialmente dopo il successo dirompente di GTA 5.ha inoltre ribadito che il 2025 sarà un anno decisamente importante per, con una line-up di giochi ambiziosa e diversificata, e proprio per questo motivo deve pianificare attentamente ildei titoli in base all’uscita di GTA 6, così da riuscire a massimizzare il successo dei propri titoli ed evitare di farli scontrare con un gigante inarrestabile.