Urbani l’ex ministro di Berlusconi ora in Rsa | Il Cav per il sesso si faceva fare le pozioni da un chimico

Leggi su Open.online

Giulianosi trova da tempo in una Rsa di Roma, nel quartiere Primavalle, dopo aver lasciato la sua Torino. Ha 87 anni, una lunga carriera in politica e poche illusioni: «Qui è un posto tranquillo, non pensi tu a te stesso ma qualcuno lo fa per te. In questi posti ci si arriva alla fine, si viene a morire». E a dispetto della crudezza della frase appena pronunciata, il volto si allarga in un sorriso come racconta Antonio Bravetti su La Stampa., exdella Cultura e Funzione pubblica nei governi, soffre di idrocefalo normoteso, una patologia che ha sintomi simili all’Alzheimer, e che l’ha costretto a operarsi al cervello. Al quotidiano torinese parla dei suoi giorni nella casa di riposo, tra passeggiate col deambulatore, letture, musica brasiliana – «sono un fanatico, ma è una musica incompatibile con la depressione» – e le telefonate con i vecchi amici,presidente del Senato Marcello Pera e lexdell’Economia Giulio Tremonti.