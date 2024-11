Sport.quotidiano.net - Ultimi tiri, Forlì è imprevedibile. Serve però un graffio di Harper

Leggi su Sport.quotidiano.net

si prepara ad affrontare il match casalingo contro l’Assigeco Piacenza. Un match sulla carta alla portata dei biancorossi, che nelle ultime settimane hanno spesso avuto a che fare con sfide tiratissime. Magari risoltesi soltanto nei possessi conclusivi, per non dire a fil di sirena. Delle ultime cinque partite disputate – quelle del ‘filotto’ di grandi squadre –, ben tre si sono chiuse con uno scarto pari o inferiore ai 5 punti. Di queste, l’Unieuro l’ha spuntata in due occasioni: contro Orzinuovi e una settimana fa a Milano. Nei ‘rebus’ delle ultime uscite di regular season, sono stati vari i protagonisti in maglia biancorossa che si sono rivelati decisivi ai fini del risultato finale. Certo, numerosi possessi ‘bollenti’ sono spesso e volentieri finiti nelle mani di Demonte, con esiti non sempre indimenticabili.