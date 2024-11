Iltempo.it - Social vietati agli under 16, Parsi: "Spero diventi un'epidemia"

«Io morirò ma il mio avatar non morirà mai». Gli uomini hanno preteso di conquistare l'immortalità con questa ultimissima, virtuale difesa contro l'angoscia di morte, madre di tutte le angosce umane, scoprendo e creando «l'altro mondo virtuale». Un mondo dove, volendo, si può essere «attivamente/algoritmicamente» vivi per sempre e dove la popolazione degli avatar si rappresenta. Ed ogni informazione può essere ricercata, raccolta, approfondita per dare vita ad una formazione che, però, è esposta ad ogni forma di illegale innovazione. E, ancor più, proprio le piattaforme. Ovvero, la nuova società virtuale, la piazza «virtuale» dove il mondo si incontra potendo, però, scegliere di non farlo mai fisicamente. Se noi consegniamo ai bambini e ai giovanissimi questa immensa potenza, questa formidabile risorsa senza essere o essere stati noi adulti per primi, educati ad «un uso virtuoso del virtuale», quello che commettiamo è un illecito, un abuso, un pericolosissimo limite per il futuro delle reali comunicazioni umane.