Sinner e il caso doping la Wada | Ripensare squalifiche per positività minime

A febbraio dovrebbe chiudersi, in un senso o nell’altro, uno dei capitoli più complicati della giovane carriera di Jannik. Il Tas si esprimerà, in maniera definitiva, sulche ha riguardato l’azzurro, dopo l’assoluzione in primo grado e il ricorso presentato dalla. A due mesi dalla possibile sentenza, la squalifica per un mese di Iga Swiatek a causa di una “concentrazione incredibilmente bassa di trimetazidina”, una sostanza vietata (leggi qui), ha riaperto il dibattito.La numero due del mondo è risultata positiva dopo una contaminazione accidentale e i giudici le hanno riservato quindi un “rimprovero a titolo di colpa”. La notizia però ha fatto ripartire il dibattito sulle stringenti regole antiin vigore nel mondo del tennis, con gli atleti, come neldi Swiatek e, in tono minore, di, che possono andare incontro a una squalifica anche indi minima contaminazione accidentale.