Simone Rugiati scende in strada e minaccia i vicini con un coltello | Scendete scendete tutti

, noto chef e personaggio televisivo italiano, è finito al centro di un episodio di cronaca che ha suscitato attenzione mediatica. Giovedì 28 novembre, intorno alle 23, in via Signorelli, Milano, l’ex chef de La prova del cuoco e protagonista di Cuochi e Fiamme è stato denunciato dai carabinieri per porto di armi o oggetti atti a offendere.L’accaduto si sarebbe verificato in seguito a una lite con i, infastiditi dai rumori provenienti dal suo locale Food Loft, uno spazio multifunzionale nella zona di via Paolo Sarpi, utilizzato per eventi privati e show cooking. Secondo quanto riportato da Il Giorno,sarebbe sceso inbrandendo un coltellaccio da cucina e urlando:te,te.Un inquilino dello stabile, preoccupato per la situazione, ha allertato il 112.