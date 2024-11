Nuovasocieta.it - Si amplia la frattura nella maggioranza e Mattarella bacchetta

Leggi su Nuovasocieta.it

Si arriva pure al “Salvini fa il paraculetto”. A dirlo non è uno dei tanti leoni di tastiera ma il commento del portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi. Ormai in questa, sempre più in fibrillazione, i contrasti non si contano in un crescendo di accuse e ripicche tra azzurri e leghisti.Le polemiche sul canone Rai non sono certo il primo episodio di uno scontro perdurante mentre è in corso uno sciopero generale che ha riscontrato fortissime adesioni e un grande coinvolgimento popolare. Un quadro governativo appesantito da una Lega che, dopo l’ennesimo tonfo elettorale, ridotta al lumicino in Umbria e Emilia e subendo lo stallo sull’autonomia differenziata, continuasua radicalizzazione. Un Salvini che ormai vede crollare il suo progetto di lega nazionale, subendo sempre più esplicite critiche anche da esponenti del suo partito.