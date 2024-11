Cultweb.it - Se non postate mai sui social, allora forse avete queste caratteristiche

Leggi su Cultweb.it

Li chiamanoMedia Introverts, ovvero gli introversi damedia, una definizione che pur non traducibile perfettamente in italiano spiega bene il concetto. Che si riferisce alle persone che postano poco o nulla suimedia o addirittura rifuggono proprio da questi canali. Chi sono? Perché lo fanno? Una recente ricerca ha provato a tracciare l’identikit di coloro che, invece di aggiornare continuamente il proprio status o condividere ogni momento, se ne stanno per conto loro e vivono lontano dal palcoscenico digitale.Sono persone che provano a valorizzare le connessioni autentiche. Amano le interazioni faccia a faccia, le conversazioni profonde e i momenti autentici. Non si accontentano di like o commenti, ma cercano legami veri, costruiti con pazienza e sincerità. Per loro, una chiacchierata intima vale più di cento notifiche online.