Principesse e nobili le icone di stile di oggi

Ledidi sangue blu cambiano e vanno di pari passo con la storia del momento. Ogni secolo ha le sue, alcune di esse sono immortali, nel Novecento tra le più note si annoverano Grace Kelly e la Principessa Diana, sono per citarne due.Nel panorama contemporaneo della moda, alcunestanno diventando veredi, unendo il fascino aristocratico alle tendenze moderne. Queste donne rappresentano una perfetta combinazione di tradizione e innovazione, influenzando le passerelle e il pubblico che le segue sui social media.A fine ottobre, come ogni anno, Harper’s Bazaar Spagna ha premiato le donne ispiratrici. Attrici, cantanti, personalità internazionali e nobildonne per nascita o matrimonio: all’evento era presente l’attrice Clotilde Courau, moglie di Emanuele Filiberto di Savoia, la Principessa Mafalda di Bulgaria e Victoria di Marichalar, nipote di Felipe VI.