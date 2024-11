Amica.it - Per la montagna servono protezioni solari speciali

Leggi su Amica.it

Che si scii o meno, nel beauty case dell’inverno la protezione solare daè d’obbligo, perché in alta quota i raggipossono essere molto nocivi per la pelle. Il rischio delle macchie è sempre dietro l’angolo, così come quello delle scottature, anche se spesso è difficile rendersene conto perché le basse temperature riducono la percezione del calore sulla pelle. Protezione solare da: ecco perché serveIn alta quota i danni provocati dal sole sono gli stessi in cui si può incorrere al mare, ma potenziati. Nemici della pelle sono i raggi UVA e UVB, la cui intensità è aumentata dall’altezza: fino al 12% in più ogni 1000 metri, mentre la neve fresca riflette fino all’80% delle radiazioni UV, contro il 25% della sabbia.