Pasternak giovane poeta. Slancio creativo fra note e parole

Firenze, 24 novembre 2024 – Ne Il dottor Živago, leggiamo tra le altre perle del romanzo (con un’appendice di poesie memorabili) che "vivere significa sempre lanciarsi in avanti, verso qualcosa di superiore, verso la perfezione, lanciarsi e cercare di arrivarci". Boris(1890-1960) ha avuto sempre questo, tanto nella composizione (musicale, poetica, narrativa) che nell’esistenza, fino a tenere testa a Stalin che in qualche modo lo stimava e di tanto in tanto lo cercava. Nel 1914, quando esce il suo primo libro di poesie, Il gemello sulle nuvole,ha solo 24 anni. È un buon pianista. È attratto dalla corrente futurista, ha come nume tutelare Majakovskij, decide alla fine di dedicarsi solo alla scrittura (e si rivelerà anche un bravo traduttore). Possiamo finalmente leggere Il gemello sulle nuvole per la prima volta nell’edizione integrale edita da Passigli (che sta rieditando l’opera poetica di) con la traduzione e l’apparato didi Paola Ferretti.