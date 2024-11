Lapresse.it - Papa su fine vita: “Accompagnare al termine naturale con più cure palliative”

“Il dibattito sulla questione essenziale delladellapossa essere condotto nella verità”: è l’appello rivolto daFrancesco ad alcuni parlamentari francesi in visita in Vaticano. “Si tratta – ha detto il– dilaal suoattraverso uno sviluppo più ampio delle. Come sapete, le persone alladellahanno bisogno di essere sostenute da assistenti che siano fedeli alla loro vocazione, che è quella di fornire assistenza e sollievo pur non potendo sempre guarire. Le parole non sempre servono, ma prendere per mano un ammalato, prendere per mano, questo fa tanto bene e non solo all’ammalato, anche a noi”.