Iodonna.it - Ospiti Piefrancesco Favino, Amanda Lear e Nicoletta Manni

Leggi su Iodonna.it

Si prospetta una puntata caldissima a Ballando con le stelle 2024. Stasera alle 20.35 in diretta su Rai 1 va in onda la prima semifinale. Tanta la carne al fuoco in questo decimo appuntamento, a partire dal nuovo ballerino in coppia con Federica Pellegrini. Spazio poi al ripescaggio, che consentirà a una delle coppie eliminate di rientrare in gara e tentare la vittoria in vista della finale del 21 dicembre, e ai ballerini per una notte. Angelo Madonia lascia “Ballando con le stelle” dopo il durissimo scontro con Selvaggia Lucarelli X Leggi anche › Samuel Peron torna a “Ballando con le stelle”, sarà lui a sostituire Angelo Madonia Ballando con le stelle 2024, stasera il ritorno di Samuel Peron al posto di Angelo MadoniaLo ha annunciato la Rai nei giorni scorsi e lo ha ribadito Milly Carlucci giovedì 28 novembre, ospite a La vita in diretta.