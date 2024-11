Spazionapoli.it - Napoli, arriva il calendario ufficiale per il 2025: tutte le informazioni

Da oggi in edicola ildelper illeper acquistarlo online e le indicazioni sul costo Direttamente dall’account X dele sul proprio sito, èto l’annuncio dell’uscita del. Sulle pagine social del club, già nelle scorse settimane, erano state mostrate delle anteprime degli scatti, con le immagini che hanno visto i calciatori protagonisti all’interno delle nuove stazioni della Linea 6.Un connubio tra il calcio e uno dei nuovi vanti artistici della città di. La copertina con i giocatori in banchina su sfondo rosso, dà il preludio ai 12 mesi personalizzati all’interno. Una bella iniziativa, che ha voluto valorizzare anche le infrastrutture della metropoli, in crescita negli ultimi anni, per tentare di essere all’altezza della costante presenza di turisti provenienti da tutto il mondo.