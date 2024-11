Ilfattoquotidiano.it - Milan, Fonseca: “Sono allenato a gestire la pressione. Leao? Adesso è meglio lasciarlo in campo”

Un solo risultato: la vittoria. Oggi a San Siro scende inilche alle 18 sfiderà l’Empoli, in un match che potrebbe ridare ai rossoneri le speranze di partecipazione allalotta scudetto, mai così incerta come quest’anno. “Mi piacerebbe avere più punti, non lo nego”, ha ammesso Pauloin conferenza stampa. “Io dormo poco, ma benissimo – svela l’re portoghese – Econvinto che finiremo davanti almeno ad alcune delle squadre che oggi ci guardano dall’alto”.si è sempre detto fiducioso riguardo alla possibilità deldi vincere il campionato. Va anche detto, che questo senso di ottimismo è accompagnato da unanon indifferente: “Ormaia gestirla, anche se mi piacerebbe più vivere quella che hanno le squadre di testa, la nostra è ben diversa.