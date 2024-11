Biccy.it - Lorenzo terrorizzato che il suo segreto esca fuori: “Ti prego non dirlo”

Leggi su Biccy.it

Da settimane alcuni gieffini parlano di unsuSpolverato ed Helena Prestess, qualcosa che riguarda il loro recente passato, forse un flirt avuto prima di entrare al Grande Fratello. In realtà però ilnon sarebbe solo uno e alcuni avrebbero a che fare solo con Spolverato, a farlo intendere sono state Helena e Yulia Bruschi dicendo frasi come “io gli voglio bene, non ho mai detto cose su di lui che so” oppure “ma sai quante cose io so su di te e non ho mai parlato?!”. E proprio una di queste frasi è venutaieri notte durante un litigio tra la Bruschi e Spolverato.con la coda tra le gambe chiede di tacere sui segreti.Dopo la lite in tugurio,è andato da Yulia a chiedere un armistizio e anche un grosso favore. Il gieffino ha supplicato la coinquilina di non parlare di cose che non hanno a che fare con lei, ma che riguardano esclusivamente lui.