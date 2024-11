Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2024 in DIRETTA: super Verstappen nel Q2, Leclerc terzo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.44 Miglior tempo quindi per un fantastico Maxnel Q2: ha dato uno strappo notevolissimo l’olandese e ha mandato un segnale a tutti. Seguono Norris e, più in sordina invece le Mercedes, con quarto Russell e quinto Hamilton.Si salva Sergio Perez che è decimo, ad essere eliminati in Q2 sono Gasly, Zhou, Bottas, Tsunoda e Stroll.Hamilton sale in quinta posizione e si mette al sicuro, nuovo miglior tempo perche è impressionante: 1:20.687.Magnussen è sesto! Hamilton ora è a rischio in decima piazza,sale secondo in 1:21.000.-1 minuto. Sainz è sempre ottavo e a rischio, così come Hamilton che è nono.-2 minuti. Giro di preparazione ulteriore per Alonso che ancora non ha fatto registrare neppure un giro.-3 minuti.