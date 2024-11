Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: quale destino per la quinta partita?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:9:52 Ancora non c’è traccia dei due contendenti, che comunque si trovano all’interno del resort, dunque non tarderanno particolarmente.9:49 Stanno arrivando i due giocatori, attorniati ovviamente dal solito ammontare di fan. E poi c’è Richard Rapport, il secondo di, in un vestito a metà tra il serpentesco, l’hippy e l’improponibile, che vaga nella zona cui è autorizzato ad andare.9:46 Intanto, nella sala di gioco al Resorts World Sentosa, sta iniziando ad arrivare il pubblico pronto ad assistere a quello che, lo ricordiamo, è il primo confronto tutto asiatico della storia nei match mondiali. Il protocollo sarà sempre quello: ingresso dei giocatori, loro annuncio, prima mossa cerimoniale e poi prima mossa vera.