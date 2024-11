Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese non sfrutta il vantaggio, si va verso la patta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:00 Allo scoccare della terza ora, in buona sostanza, arriva l’equa divisione del punto. Si va dunque sul 2,5-2,5.12:59 35. Rxd3 g6 36. Rc3 a6 37. Rd3 Rf5 38. Re3 Re6 39. Rd3 Rf5 40. Re3 Re6.12:57 33. b3 Re7 34. Re3 Re6. Si presume che si arriverà alla quarantesima e poi si chiuderà il discorso in parità.12:56 32. Ad5. Qui sotto il momento in cui si è capito che la situazione non si sarebbe mossa al di là dellaormai destinata ad arrivare.grabbed a pawn on f3, but when he moved his bishop back to c6 he allowedto snatch the c4-pawn himself—it looks likehas survived a scare and is no longer worse! #pic.twitter.com/SOc8Fv4MXF— chess24 (@chess24com) November 30,12:55 31.