Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, retromarcia della Wada? Clostebol, perché può cambiare tutto

Il caso, per cui l'azzurrorischia una sanzione, potrebbe portare a un cambiamento importante nel mondo dell'antidoping. In particolare, si vorrebbero evitare in futuro dei casicon positività minime. Il 23enne altoatesino, infatti, è risultato positivo a quantità minime dinel marzo scorso. Ad aprire ad eventuali nuove regole è stata l'agenzia mondiale antidoping (). Ed eventuali nuove regole a questo punto sarebbero favorevoli anche all'azzurro. Il direttore, Olivier Niggli, intervistato dal quotidiano francese L'Équipe, ha parlato di uno scenario potenzialmente molto utile nel valutare il caso di. "Oggi esiste un problema di contaminazione - ha detto il numero uno dell'Agenzia -. Questo non significa che ci siano più casi del genere rispetto al passato, il fatto è che i laboratori sono più efficienti nel rilevare anche quantità infinitesimali di sostanza".