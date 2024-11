Panorama.it - Il ritorno dell’HIV: l’allarme cresce in Italia, ma l’attenzione cala

Leggi su Panorama.it

Nel 2023, le nuove diagnosi di HIV inhanno mostrato un preoccupante aumento, con 2.349 nuovi casi registrati, segnando una tendenza in crescita rispetto agli anni precedenti. Infatti sebbene l’HIV oggi possa essere gestito efficacemente grazie alle terapie antiretrovirali, questi numeri mettono in luce un problema che non può essere ignorato: il ritardo nelle diagnosi.Purtroppo, il 60% dei casi di HIV viene diagnosticato quando il sistema immunitario è già gravemente compromesso. Questo dato allarmante evidenzia come molte persone convivano inconsapevolmente con il virus, esponendosi a rischi maggiori di complicazioni e contribuendo, senza saperlo, alla trasmissione del contagio.Infatti grazie all’efficacia dei trattamenti e ai significativi progressi scientifici nella lotta contro l’HIV,pubblica èta mentre negli anni ’80 e ’90, l’AIDS era considerato un’emergenza che mobilitava l’opinione pubblica.