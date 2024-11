Quotidiano.net - Il fronte del Libano. Minacce e scontri al confine. Ma la tregua fragile resiste

di Aldo Baquis TEL AVIV "La nostra vittoria maggiore dal 2006": con queste parole, che si riferivano alla precedente guerra con Israele, il leader degli Hezbollah Naim Qassem ha presentato ai propri sostenitori il significato del cessate il fuoco raggiunto adesso dal mediatore statunitense Amos Hochstein. "Il nemico voleva distruggerci, ma non è riuscito nei suoi intenti, fra cui consentire il ritorno dei suoi cittadini alcole di cambiare il Medio Oriente". Ma mentre veniva mandato in onda il messaggio televisivo registrato di Qassem – che ha assunto la guida del suo movimento poche settimane fa dopo l’eliminazione in rapida successione dei suoi predecessori Hassan Nasrallah e Hashemi Sefiaddine – sviluppi drammatici avvenivano in Siria, e non nella direzione che Hezbollah avrebbe voluto.