Giubileo 2025, cos'è e tutti gli eventi in programma: la guida

Roma è in fermento, i cantieri sono ovunque. Ci si appresta a ricevere milioni di pellegrini e turisti da tutto il mondo il prossimo anno per il. Ma cosa è questo evento? Come funziona? E quali sono gli appuntamenti più importanti in? Nella Capitale sono attese in occasione della bellezza di 35 milioni di arrivi e 105 milioni di presenze. L’Anno Santo è un evento molto importante peri fedeli, è il momento della remissione dei peccati e della riconciliazione. Ecco allora unacon tutto quello che c’è da sapere per questa importante tradizione cattolica che ha le sue radici, pensate, nel 1300, quando fu indetto il primoda Papa Bonifacio VIII. Ma cosa significa questa parola? Deriva dall’ebraico Jobel, che vuol dire, letteralmente, caprone, in riferimento al corno di montone utilizzato nelle cerimonie sacre.