Inter-news.it - Fiorentina-Inter, Gudmundsson a rischio. Solo un ex dal 1? – CdS

A Firenze si contano le ore per il calcio d’inizio di, scontro diretto al vertice della Serie A. In dubbio Albert, mentre Palladino dovrebbe affidarsi solamente ad un ex nerazzurro. L’altro in panchina.GRANDE PARTITA – Il big match della quattordicesima giornata di campionato non può che essere. La sfida di Firenze, attesissima dalle parti del Franchi, si giocherà domani alle ore 18. Raffaele Palladino va alla ricerca del colpo grosso contro Simone Inzaghi, in quello che è un vero e proprio scontro diretto per la vetta della classifica. Paradossalmente, considerando tutta una serie di incastri tra Napoli e Lazio, impegnate rispettivamente contro Torino e Parma,potrebbero giocarsi il primo posto. In vista del match di domani, se Inzaghi dovrà sciogliere ancora qualche dubbio in difesa, Palladino è alle prese con i problemi fisici di