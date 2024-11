Enna i sindaci occupano la diga e chiudono la condotta | Adesso ascoltateci

Leggi su Dayitalianews.com

“Avevamo avvisato la cabina di regia che se non avesse staccato il collegamento verso i paesi del nisseno lo avremmo fatto noi. E lo abbiamo fatto. Abbiamo chiuso laverso Caltanissetta e San Cataldo”. Così Fabio Venezia, alla guida della clamorosa protesta deidell’ennese.Il deputato regionale del Pd e componente della giunta comunale di Troina, da stamattina insieme insieme con idei Comuni che dipendono esclusivamente dall’Ancipa per l’approvvigionamento idrico (oltre a Troina, Gagliano Catelferrato, Cerami, Nicosia e Sperlinga) hanno occupato l’area del potabilizzatore della.Hanno fatto quel che avevano promesso, se non fossero stati ascoltati, quando si sono incatenati all’interno della sede della Protezione Civile di.“Chiediamo che la cabina di regia convochi qui, a Troina, una riunione.