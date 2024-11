Emergenza infortuni per Firenze Inzaghi convoca due primavera

Leggi su Ilnerazzurro.it

La trasferta sul campo della Viola di domani sarà affrontata dall’Inter con alcune defezioni a livello di organico. A non essere a disposizione per il match previsto alle ore 18:00 saranno Pavard, Di Gennaro, Acerbi e Carlos Augusto, una situazione die panchina corta che Simoneè chiamato a risolvere.ti Calligaris e AidooIl tecnico piacentino per far fronte alla criticità ha deciso così di aggregare al gruppo della prima squadre due classe 2005 militanti in: Alessandro Calligaris e Mike Aidoo. Calligaris ricopre il ruolo di estremo difensore nelladi mister Zanchetta e, fino a questo momento, è sceso in campo sempre da titolare nelle partite disputate in stagione, mettendo a referto 5 clean sheet e subendo 13 gol in 12 incontri. Per l’originario di Udine questa è la primazione tra i big.