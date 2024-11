Gamberorosso.it - È con un vino naturale che si festeggia la prima messa dopo la riapertura di Notre Dame a Parigi

Era il 15 aprile 2019 quando le fiamme divorarono la cattedrale di, riducendo in cenere la sua celebre guglia e lasciando il mondo intero a osservare incredulo. Oggi, a distanza di cinque anni, il conto alla rovescia per ladella storica cattedrale è ufficialmente iniziato: il 7 dicembre 2024. Per il primo rito ufficialel’incendio, l’arcivescovo di, Laurent Ulrich, ha scelto unprodotto dal Domaine de la Bénisson-Dieu, una piccola tenuta di appena 2,6 ettari situata ai margini della Côte Roannaise, a ovest di Lione, nella regione vitivinicola della Loira. Niente grandi etichette come Château d’Yquem o Latour, nonostante i generosi contributi di figure come Bernard Arnault, Ceo di Lvhm, e François Pinault, fondatore del gruppo Kering, che con le loro donazioni milionarie hanno sostenuto la ricostruzione della cattedrale.