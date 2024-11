Tvplay.it - Douglas Luiz verso l’addio: l’ammissione non lascia dubbi

Leggi su Tvplay.it

si prepara are la Juventus a sei mesi dal suo sbarco a Torino.nonalcuno a riguardo.Da fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva a comprimario, mai decisivo in campo. E’ la strana parabola vissuta da, prelevato a luglio dall’Aston Villa per una spesa complessiva di 50 milioni. Alla Juventus, però, la migliore versione del brasiliano (autore nella scorsa stagione di 10 reti ed altrettanti assist) non si è mai vista. Tante le prestazioni deludenti fornite dal 26enne, poco a suo agio nel calcio italiano e mai realmente entrato in sintonia con Thiago Motta.non– TvPlay.it (LaPresse)Il club, fino a qualche settimana, sembrava disposto ad aspettarlo. Ora, invece, è pronto a cederlo così da recuperare parte dell’investimento fatto 6 mesi fa.