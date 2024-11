Metropolitanmagazine.it - Deck Lorcana Mare di Azzurrite, qual è il migliore?

Ecco quidi, l’ultimo set di Disneyche come di consueto arriva sul mercato con nuovissime carte a tema film e serie Disney iconiche, stavolta con un’avventura a tema Pirati e Inventori. Special guest: Il Pianeta del Tesoro, Lilo e Stich, Big Hero 6. Oltre agli immancabili personaggi di Winnie the Poo, o Peter Pan che col suo Capitan Uncino non manca di “carica piratesca”. Ovviamente, non potevano mancare due Mazzi Introduttivi pre-costruiti, che portano in tavola un sacco di nuove carte e strategie adatte tanto ai novizi, quanto come spunto per i giocatori più navigati. Com’è ovvio, questi ultimi potrebbero trovare i mazzi meno entusiasmanti, preferendo i booster pack e le rare che potrebbero sbustare.Parlando di mazzi però, potreste chiedervie tra le possibili opzioni sia quella, a seconda del livello di abilità e conoscenza del gioco posseduto, o dello “scopo” dell’acquisto: for fun, per divertimento, o competitivo? Decidere tra i due può essere difficile: entrambi hanno punti di forza e debolezza e per i neofiti potrebbe sembrare naturale scegliere quello con i personaggi più popolari, o che preferiamo a prescindere dalle combo di cui fanno parte.