Chi è Ludovica Francesconi, nel cast della commedia ‘Una terapia di gruppo’

Da poco nelle sale cinematografiche è uscito il filmdiper la regia di Paolo Costella. Si tratta di unabrillante che esplora i temifragilità umana e del valorecondivisione. Nel, accanto a Claudio Bisio, Margherita Buy, Valentina Lodovini, Claudio Santamaria, Lucia Mascino e Leo Gassmann c’è anche la promettente. Passione precoce per l’arte Nelladiinterpreta la giovane Lilli. L’attrice è originaria di Sora, in provincia di Frosinone, dove è nata nel 1999. Si è avvicinata alla recitazione all'età di otto anni partecipando a un corso di teatro. Fin da bambina ha coltivato un amore profondo per l'arte, A dieci anni ha cominciato a studiare anche pianoforte e canto. Ha poi frequentato una scuola di cinema e ha fatto stage di recitazione sotto la guida di registi affermati come Matteo Rovere, Claudio Giovannesi e Rolando Ravello.