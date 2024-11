Ilrestodelcarlino.it - Case popolari di via Mameli, la carta del bonus

Sarà con unstatale per la riqualificazione energetica che il comune tenterà di realizzare la palazzina popolare di via, per anni oggetto di un contenzioso con il privato che si era occupato dei lavori. Il fatto è che per fare questa palazzina di tre o quattro piani sarebbero necessari circa 3 milioni di euro, e sulla questione è stato Giorgio De Vecchis a porre delle domande in consiglio comunale. Il consigliere di minoranza ha domandato all’assessore Pellei se in bilancio ci siano i fondi del Programma di riqualificazione urbana (Pruacs) riconosciuti all’ente anni fa per realizzare, tra le altre cose, anche questo intervento di edilizia residenziale pubblica. Il punto è da definire e infatti l’amministrazione dovrebbe scrivere alla regione per sapere se questa somma (300mila euro) potrà essere utilizzata per rifare ex novo la palazzina.