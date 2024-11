Capacity Maker dall’hackathon di Torre del Greco otto idee innovative per il territorio

Leggi su Ildenaro.it

Si va dalla nuova vita per la selva di Chiaiano pensata da Mario Mascolo e Andrea Speranza al Polo dei saperi strutturato da Gianmarco Del Prato, passando per l’Agro-cratere (proposto da Gerardo Gatta e Teresa Borriello), piazza Mercato: rinascita tra cultura, innovazione e comunità (Giuseppe Gagliardi e Salvatore Perillo), Coral hub del corallo (Ludovico D’Elia), Tise (Giuseppe Caruso, Marta Vitiello e Anna Imperato), Futura(Francesco Ripa e Giuseppe Palomba) e Vivi il museo (Lucio Afeltra). Sono lepensate dai partecipanti a, il programma promosso dall’incubatore d’imprese Stecca didele dalla società di progettazione Medaarch di Cava de’ Tirreni, in collaborazione con Cna Salerno e Confcommercio Campania. “Siamo giunti alla fine di un percorso – ha detto Giuliana Esposito, Ceo di Stecca – che ci ha visti impegnati in unvasto, composto da 28 comuni e quasi 350mila abitanti.