Notizie.com - Bancomat e pos in tilt, i lavori ai tubi del gas in Svizzera che hanno bloccato il Black Friday in Italia

Giornate di passione per cittadini e commercianti, il tutto “aggravato” dalla corsa agli acquisti del: il caso dei disservizi die pos.Alla base di tutti i disservizi ae pos alcunialle tubature del gas in, al confine con la Francia e l’. Qui un escavatore ha materialmente danneggiato cavi di fibra dei due operatori di rete, il principale e l’alternativo, da attivare in caso di emergenza, fornitori di Worldline.e pos in, iaidel gas incheilin(CANVA FOTO) – Notizie.comWorldline gestisce gran parte del servizio di pagamentie pos, in particolare della rete Nexi. Disservizi sono stati registrati per tutta la giornata di ieri, ed anche oggi, per diverse banche in Europa ed in particolare in