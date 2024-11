Ilrestodelcarlino.it - Aria tesa al Serpieri, la preside lascia il liceo ‘scortata’ dalla Polizia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Viserba (Rimini), 30 novembre 2024 – Dopo i carabinieri, ieri alscientificodi Viserba è arrivata ladi Stato, chiamata per la situazione caotica che si stava verificando all’interno. Altra giornata di passione nell’istituto dopo che giovedì, appena 24 ore prima, si era assistito alla plateale protesta degli studenti rimasti all’esterno dell’edificio, tra megafoni e striscioni, scioperando contro i metodi e le scelte della dirigente Francesca Tornatore. Ieri altri problemi nati dallo sciopero generale che ha coinvolto anche il settore scuola. Stando ai dati della Cgil oltre il 50 per cento degli insegnanti delha incrociato le braccia non presentandosi al. Il personale Ata, ovvero i collaboratori, erano appena quattro in un edificio che accoglie ogni giorno 1.