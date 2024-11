Bergamonews.it - Alla Co.Mac un giardino di iris per ricordare le donne vittime di violenza

Bonate Sotto.Co.Mac di Bonate Sotto il prossimo 6 dicembre verranno piantate, nelaziendale, lepertutte ledi. Come scrive l’azienda in post su LinkedIn il 25 novembre è stata la Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le, “ma l’impegno di tutti e tutte non può e non deve fermarsi alle ricorrenze”.Quella del 6 dicembre sarà la prima tappa del progetto “Unaper non dimenticare” che unisce l’azienda bergamascaCft Group e Raytec Vision di Parma eSiapi di Treviso, in un ideale filo rosso di sensibilizzazione. Il progetto vedrà la partecipazione di Cristina Mostosi, curatrice deldi interesse botanico “Ledi Trebecco” di Credaro e fondatrice dell’omonima associazione che nasce dtragica esperienza del femminicidio di sua sorella Paola.