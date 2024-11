Ilrestodelcarlino.it - Alcuni uomini sentiti in caserma. La criminologa: "Era fragile, facile preda per un balordo"

"Lo scenario più probabile è che sia statadi unche si è approfittato di lei per qualche spicciolo e che, magari davanti ad un suo rifiuto, l’ha assassinata". Ad intervenire sulla misteriosa scomparsa di Daniela Ruggi, è Roberta Bruzzone, notae opinionista. Bruzzone spiega quali possano essere gli scenari plausibili, partendo dalla personalità della giovane e, quindi, dalla sua fragilità. Tutti sapevano quanto la 31enne fosse sola, tutti la vedevano passeggiare avanti e indietro per il paese con il telefonino all’orecchio e gli abiti succinti. Tutti, a quanto pare, sapevano di strane frequentazioni conpiù grandi, in particolare con un signore di Polinago che pare sia stato già sentito dai carabinieri insieme ad altre persone. "Difficile essere ottimisti, parliamo di una ragazza con fragilità evidenti, che viveva sostanzialmente ai margini della società, abbandonata a se stessa e con problematiche psichiatriche importanti.