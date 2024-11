Oasport.it - A che ora parte Federica Brignone nella seconda manche a Killington: programma esatto, tv, streaming

ha concluso al settimo posto la primadel gigante di, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. L’azzurra, che aveva vinto la gara d’apertura tra le porte larghe disputata un mese fa a Soelden, ha commesso qualche sbavatura sulla neve statunitense e si trova così costretta a inseguire. La valdostana accusa infatti un ritardo di 1.26 dalla statunitense Mikaela Shiffrin, la quale precede di 32 centesimi la svedese Sara Hector, di 0.61 la norvegese Thea Louise Stjernesund e di 0.75 la svizzera Camille Rast.La nostra portacolori, scesa con il pettorale numero 4 in occasione di questo primo appuntamento negli USA, si trova a 42 centesimi dalla croata Zrinka Ljutic e a due centesimi dalla statunitense Paula Moltzan.sarà così chiamata a rimontare, dove dovrà davvero il massimo se vorrà recuperare posizioni e salire nuovamente sul podio dopo aver fatto suonare l’Inno di Mameli in Austria.