Zanetti | Bilancio positivo Con la Fiorentina sarà durissima

Leggi su Ilnerazzurro.it

. L’inizio di stagione dell’Inter è senza dubbio, anche se “macchiato” dalla brutta sconfitta nel derby contro il Milan e della rimonta subita in casa contro la Juventus. Al netto di queste due partite, il percorso dei nerazzurri è ottimo, così come viene affermato dal vice presidente dell’Inter Javier, che è stato intervistato a margine dell’evento per celebrazione dei 23 anni della Fondazione PUPI, ecco le sue parole.: “Grandissimo lavoro di tecnico e staff. Pensiamo al futuro”Durante l’evento della sua Fondazione PUPI, il vice presidente dell’Inter ha voluto commentare questo inizio di stagione dei nerazzurri, mostrando grande soddisfazione nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di SkySport. Ecco le parole diriportate da FcInter1908:“Mancano ancora tante partite.