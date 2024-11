Nerdpool.it - Wednesday 2 – Il marketing della seconda stagione è ufficialmente iniziato!

La serie originale di Netflix è stata un successo immediato per la casa di distribuzione americana, in quanto i fan hanno potuto ammirare una nuova interpretazioneFamiglia Addams da parte di Tim Burton. Nonostante le voci di uno spinoff diin lavorazione, dobbiamo ancora concentrarci sulla. Il nuovo anno vedrà l’uscita2 di, il che significa che è tempo per Netflix di iniziare la sua grande campagna di. La Mercoledì di Jenna Ortega e altri personaggi dello show sono stati presentati come carri allegorici nella parata del Giorno del Ringraziamento di Macy di quest’anno.e suo fratello Pugsley sono stati protagonisti di due video caricati sull’account di Netflix su X/Twitter. “Grazie per la tradizione del Ringraziamento di @Addams di provocare caos e torture #MacysParade”, si legge nel primo post.