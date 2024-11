Abruzzo24ore.tv - Via Salaria, ecco il progetto ed i lavori a brevissimo

Chieti - Con l'avvio del nuovo anno partiranno idi riqualificazione dell'asfalto di un tratto di via Salara, quello compreso tra l'attività La Selva Pesca e il fossato a confine del piazzale della ditta Di Donato. Si tratta di una rigenerazione integrale del tratto stradale, che attualmente si presenta ammalorato in più punti in un'area fortemente caratterizzata dal passaggio veicolare. Lo studio tecnico dell'Architetto Sandro Giordano ha presentato ildi fattibilità e il Sindaco Giorgio Di Clemente ha voluto incontrare nella mattinata di oggi le ditte che insistono sull'area oggetto di intervento con l'assessore Paolo Cacciagrano e la responsabile del servizio Assunta Di Tullio. "L'obiettivo", commenta il Sindaco, "è quello di fare in modo che tutte le aziende possano lavorare durante il periodo del cantiere e che i disagi siano ridotti al minimo.