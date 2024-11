Una mamma per amica Gilmore Girls | Il cast sembra voler tornare a Stars Hollow ma c’è un problema

Leggi su Cinefilos.it

Unaper): Ilma c’è unTenetevi strette le tazze di caffè e i cappellini da baseball all’indietro, perchéche ildi Unaper) stia prendendo in giro qualcosa. Assicuratevi di mettere in pausa la visione di “A Deep Fried Korean Thanksgiving” perché potrebbe valerne la pena. Per coloro che non sono rimasti entusiasti del revival del 2016,: A Year in the Life, non temete, i post sui social media sono stati coronati da #walmartpartner. Quindi, anche se è improbabile che ci sia un altro revival, i fan avranno comunque qualcosa da aspettare con ansia il 3 dicembre.Scott Patterson, che interpretava Luke Danes, e Sean Gunn, che interpretava Kirk Gleeson, hanno postato sui social media che sta per arrivare qualcosa legato a Unaper).