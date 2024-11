Calciomercato.it - Un infortunio dietro l’altro: ‘allarme’ Juventus, 176 giorni in infermeria

Quarantuno partite ai box. Un giocatore in declino fisico, ecco la domanda che deve porsi Cristiano GiuntoliThiago Motta in emergenza. A Birmingham, anche per scelta sua di non portarsi qualche giovane della NextGen, ha avuto a disposizione soltanto 14 calciatori di movimento. E l’emergenza è destinata a proseguire, visto che non si hanno ancora certezze assolute sui recuperi di Nico Gonzalez (fuori da oltre 2 mesi, un mistero) e Douglas Luiz. In parte pure su quelli di Vlahovic e Weston McKennie. Irrecuperabili invece, perlomeno per questa stagione, sia Bremer che Cabal.Un infortunato dopo gli altri: Juve, acquisto rischioso (LaPresse) – caciomercato.itL’eccessivo numero di infortuni rischia di compromettere l’annata bianconera, cominciata col piede giusto prima di subire una brusca frenata, tra calo di rendimento ed espressione di un gioco fin troppo sterile.