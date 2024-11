Lanazione.it - Ucciso a coltellate per 4mila euro, indagini chiuse per l’omicidio di Seano

Prato, 29 novembre 2024 – Fu brutalmentein un parcheggio di via Torricelli, a, la sera del 9 febbraio scorso. Arpal Singh, commerciante di origini indiane residente a Mantova, era un habitué del distretto tessile pratese. Anche quella sera era in zona con il figlio, con un furgone e un grosso camion: con il primo faceva il giro delle aziende dove acquistava la merce, da caricare poi sul mezzo più grande. Destinazione: il resto d’pa, spesso la Germania. Quella sera aveva reclutato due uomini pakistani per aiutarlo. Secondo le accuse, invece, quei due lo uccisero per soldi. Quattromilae un cellulare, ecco quanto valeva la vita di Singh. La fuga dei due fu inutile: le telecamere di sorveglianza consentirono subito agli inquirenti di dare un volto ai responsabili, le testimonianze del figlio della vittima e di persone vicine agli indagati corroborarono le ipotesi, le intercettazioni telefoniche (in cui i due facevano discorsi che lasciavano pochi dubbi su quanto fosse accaduto) fecero il resto.