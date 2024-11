Panorama.it - "Tradimento", la nuova soap turca di Canale 5

Dopo il successo de "La rosa della vendetta" e il boom di ascolti che registra ogni settimana "Endless love", un’altrasi prepara a conquistare il pubblico di5. Domenica 1º dicembre debutta in prima serata "", unaserie internazionale con un mix di ingredienti vincenti. Il primo riguarda la protagonista, Guzide, magistrato inflessibile che ha il volto di Vahide Percin, attrice amatissima dai telespettatori grazie al ruolo di Hunkar in "Terra amara". E poi c’è la trama avvincente, che ruota attorno a una famiglia e a un dramma familiare in cui una lunga scia di segreti e menzogne si intreccia alla vita di ogni personaggio minacciando le relazioni e l’equilibrio di tutti.TramaGuzide è una rispettata giudice di famiglia dal temperamento forte e determinato, abituata a prendere decisioni difficili tanto nel lavoro quanto nella vita privata.