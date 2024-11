Unlimitednews.it - SkinLongevity Magazine – Puntata del 29/11/2024

MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una lunga vita della pelle, sana, giovane e bella. Nella quartadi, nuovo format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Mario Cristofolini, presidente dell’Istituto G.B. Mattei per la ricerca termale e presidente della Lilt, sezione di Trento, e Antonino Trischitta, responsabile di branca presso l’Asl Napoli 2, e presidente e socio fondatore di Adeca. Tra gli argomenti della, l’incontro promosso da Adeca e Isplad in programma a Napoli, e i progressi della dermatologia nei decenni. sat/gslUnlimited News - Notizie dal mondo