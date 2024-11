Movieplayer.it - Shang-Chi: Simu Liu si schiera dalla parte dei fan che chiedono a gran voce un sequel

Leggi su Movieplayer.it

La star di-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli,Liu, sta andando virale online per aver apprezzato un commento di un fan. Nonostante sia uscito nelle sale poco dopo l'emergenza Covid,-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha comunque incassato ben 432,2 milioni di dollari nel 2021. A tre anni di distanza i fan aspettano ancora di rivedere-Chi in azione in un. Secondo alcuni rumor, il personaggio avrebbe dovuto essere al centro della nuova Saga del Multiverso, ma dopo le accuse di violenza mosse all'interprete di Kang, i piani della Marvel sono cambiati. Il cattivo di Majors non sarà più il villain principale del prossimo film sugli Avengers e di conseguenza anche i piani che riguardavano-Chi sono stati .