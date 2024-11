Lapresse.it - Sciopero generale, protestano i lavoratori di tutti i settori: l’Italia si ferma

Leggi su Lapresse.it

scendono in piazza oggi per locontro la manovra proclamato da Cgil e Uil, che si unisce a quello annunciato da Cobas, Sgb e Cub. Sullo stop dei trasporti è intervenuta la precettazione del ministro Matteo Salvini, con cui è stata ridotta l’agitazione da 8 a 4 ore.Gli aerei sino dalle 10 alle 14. Ita ha annunciato la cancellazione di 109 voli, di cui 18 internazionali e 91 domestici. Bus, metro, navi e traghetti sino invece dalle 9 alle 13. Resta escluso il trasporto ferroviario.46 manifestazioni previste in tutto il PaeseServizi a rischio anche nella Pa, nella Sanità, nel comparto dell’istruzione e nei servizi di rifiuti e pulizia. Sono 46 le manifestazioni previste in ogni regione su tutto il territorio nazionale: il segretarioUil, Pierpaolo Bombardieri, sarà a Napoli e concluderà con un comizio a piazza Matteotti il corteo che partirà alle 9.