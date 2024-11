Amica.it - Reishi è il fungo dell’immortalità che dona forza ai capelli

Leggi su Amica.it

Viene dal Giappone e sin dall’antichità è conosciuto e apprezzato per le sue innumerevoli qualità benefiche. Il(o ganoderma) è il “dell’eterna giovinezza” preferito dagli imperatori nipponici che, bevendo il suo decotto, si assicuravano una vita lunga e in salute. Mentre in Cina era venerato quasi come una divinità e chiamato “”. Sapevate che è anche un prezioso alleato per il benessere dei? GUARDA LE FOTOI migliori integratoriper l’inverno: a ciascuna chioma, il suo, ilmiracoloso per iGrazie all’acido ganoderico, che protegge e rafil fusto, ilaumenta il nutrimento e l’ossigenazione della chioma. Mentre la Vitamina C e il magnesio contribuiscono a rivitalizzare le radici, favorendo la fase di nascita e di crescita dei, anche dove comincia ad apparire qualche diradamento.