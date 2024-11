Lapresse.it - Regno Unito: sì iniziale Parlamento a suicidio assistito per malati terminali

Londra (), 29 nov. (LaPresse/AP) – Dopo un appassionato dibattito, la Camera dei comuni britannica ha dato l’approvazioneal cosiddetto disegno di legge sulla morte assistita con 330 voti contro 275. Si tratta di un sì di principio al disegno di legge, che rimanda il testo a un ulteriore esame in. Nel 2015 una legge simile non aveva superato questo primo importante test. Il voto è arrivato dopo ore di dibattito. Centinaia di persone, sia favorevoli sia contrarie, si sono radunate fuori dal. La controversa proposta di legge consentirebbe agli adulti che si prevede abbiano meno di 6 mesi di vita di richiedere e ricevere aiuto per porre fine alla loro vita a condizione che vi siano garanzie e protezioni. In particolare, dovrebbero essere in grado di assumere da soli i farmaci fatali.