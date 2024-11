Oasport.it - Quali sono i primi tornei ATP del 2025: dove giocheranno gli italiani

Con le ATP Finals e la Coppa Davis non si è ancora chiuso il 2024 del tennis maschile:in corso quattroChallenger che renderanno definitivo lunedì prossimo il ranking mondiale, mentre le Next Gen ATP Finals saranno in programma dal 18 al 22 dicembre a Jeddah, in Arabia Saudita.Solo a quel punto si potrà pensare al, che partirà appena cinque giorni dopo: la United Cup, infatti, si svolgerà tra Perth e Sydney da venerdì 27 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio. In contemporanea si disputeranno anche gli ATP 250 di Brisbane e di Hong Kong, a partire da lunedì 30 dicembre 2024.Dei trecitati si conosce l’entry list soltanto per quanto concerne la United Cup: per il settore maschile scenderanno in campo Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Matteo Gigante. Non si conoscono ancora gli iscritti agli altri due, ma è noto che Jannik Sinner giocherà direttamente gli Australian Open.